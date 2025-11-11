Vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) by měla ve středu ukončit několik týdnů trvající spor o to, zda má znovu poslat do sněmovny svůj návrh státního rozpočtu na příští rok. To po ní požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Fialův kabinet podle zákona o rozpočtu svůj návrh schválil a odeslal do sněmovny do konce září. Poslat ho znovu se ale zdráhá a chce tento krok projednat na středečním jednání.
Ministr financí v demisi za ODS Zbyněk Stanjura jako podmínku požaduje od budoucí vlády slib, že v rozpočtu zachová pravidla rozpočtové odpovědnosti.
Co se dočtete dál
- Co říkají koaliční partneři Zbyňka Stanjury.
- Jaké si klade ministr podmínky.
- Ohrožuje případné rozpočtové provizorium ekonomiku?
