Ministerstvo spravedlnosti v polovině prosince zamkne evidenci skutečných majitelů pro veřejnost. S několikaměsíčním odstupem tak reaguje na rozhodnutí soudů, že neomezené zveřejňování toho, kdo danou firmu vlastní, je v rozporu s právem jejich majitelů na soukromí a nerušený rodinný život.
Nově tak bude uvedený registr přístupný jen pro ty, kdo mají povinnost skutečné vlastníky firem prověřovat – tedy například banky, daňové poradce, zadavatele veřejných zakázek či orgány veřejné moci.
Co se dočtete dál
- Kdo vše má povinnost s daty o skutečných vlastnících pracovat a proč.
- Jak upravují přístup do evidence jiné státy EU.
