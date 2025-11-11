Ministerstvo spravedlnosti v polovině prosince zamkne evidenci skutečných majitelů pro veřejnost. S několikaměsíčním odstupem tak reaguje na rozhodnutí soudů, že neomezené zveřejňování toho, kdo danou firmu vlastní, je v rozporu s právem jejich majitelů na soukromí a nerušený rodinný život.

Nově tak bude uvedený registr přístupný jen pro ty, kdo mají povinnost skutečné vlastníky firem prověřovat – tedy například banky, daňové poradce, zadavatele veřejných zakázek či orgány veřejné moci.

Co se dočtete dál

  • Kdo vše má povinnost s daty o skutečných vlastnících pracovat a proč.
  • Jak upravují přístup do evidence jiné státy EU.
