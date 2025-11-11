Říkali, že vyhrají, a splnili to. Česko-slovenský tým studentů z Brna získal prestižní zlatou medaili v mezinárodní soutěži v syntetické biologii iGEM. A k tomu další tři speciální ocenění. Duckweed (česky okřehek nebo také lidově žabinec) mafia, jak si studenti říkali, uspěla s projektem, který nabízí zemědělcům dostupný a lokální zdroj proteinu pro zvířata, jenž by mohl nahradit sóju. Ta v současnosti krmivům bohatým na proteiny dominuje, ale její pěstování má nepříznivé dopady na životní prostředí. Studentský vynález je k němu šetrnější a pro farmáře zároveň výnosnější.
