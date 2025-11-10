Lidé od pondělí nemohou žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám, přes který stát podporuje pořízení fotovoltaiky, zateplení domu či nákup tepelného čerpadla. Kvůli mimořádnému zájmu v posledních dnech se vyčerpaly všechny peníze připravené na letošek, a stát tak musel příjem nových žádostí stopnout. „Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Nepomohlo ani dřívější navýšení peněz v dotačním programu. „Jen u rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, kde běží podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy,“ dodal Hladík s tím, že na příští rok jsou peníze na „zelené“ dotace zajištěny. Program čerpá peníze z evropských fondů – konkrétně z Modernizačního fondu, který získává prostředky z emisních povolenek, a Národního plánu obnovy.
Experti z oboru vidí za rychlým vyčerpáním dotace především aktuální nejistotu na trhu. Zástupci nově vznikající vlády hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD zatím jasně neřekli, zda a v jaké podobě bude dotační program pokračovat. V posledních dnech se prý navíc trhem začala šířit informace, že objem peněz v Nové zelené úsporám se tenčí, což mezi žadateli vyvolalo obavy, aby se na ně ještě dostalo.
