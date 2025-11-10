Lucie Greenindge má titul Master v programu aplikované psychologie z jedné z nejprestižnějších univerzit na světě – americké Columbia University. Nastoupit tam mohla po české vyšší odborné škole, bakaláře nepotřebovala, protože univerzita její vzdělání posoudila jako dostačující. Doma v Česku jí ale nakonec studium z USA jako magisterské neuznali, přestože rozsahem i obsahem mu odpovídá, a ona tak nemůže pracovat jako školní psycholožka, jak původně chtěla.
Problémy s uznáním vzdělání i z prestižních zahraničních univerzit řeší mnohem více studentů. Jedním z odmítnutých je i Tomáš Pitra, který se kvůli tomu obrátil na soud. Ten nyní uznal, že ministerstvo školství posuzuje uznávání diplomů špatně a musí ho přehodnotit. Může být rozsudek precedentem, který změní uznávání zahraničního vzdělání v Česku?
Co se dočtete dál
- Co uvedl soud.
- Jak se k rozhodnutí soudu staví ministerstvo školství a čím se řídí univerzity.
- Jaké mají zkušenosti zahraniční studenti a proč je komplikovaná nostrifikace problém.
