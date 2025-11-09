Místo devíti poslanců minimálně patnáct. Strana, která se zastává podnikatelů a živnostníků, tlačí na vyrovnaný státní rozpočet a přijetí eura. A ve vedení Prahy má svého zakladatele Miroslava Kalouska. Tak nějak by v ideálním scénáři měla vypadat za čtyři roky TOP 09, kdyby se jejímu novému vedení, které vzešlo ze sobotního sněmu v Praze, povedla většina jeho plánů.
Co se dočtete dál
- Jak chce TOP 09 po víkendovém sněmu bojovat o voliče.
- Jak chce strana cílit na živnostníky a podnikatele.
- Proč jsou odborníci k plánům nového vedení skeptičtí.
