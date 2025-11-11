Členské země Evropské unie se na poslední chvíli snaží oddálit již přijaté nařízení proti odlesňování, které zavádí povinnost pro obchodníky s exotickými produkty prokazovat, že se nepodílejí na odlesňování tropických krajin. Ve středu by se měl sejít výbor stálých zástupců členských zemí (Coreper) s cílem potvrdit záměr Rady Evropské unie nařízení o rok odložit. Vše by poté měl do konce měsíce posvětit Evropský parlament.

Důvodem je kritika administrativní zátěže, kdy prodejci musí u tisícovek drobných farmářů prostřednictvím GSM souřadnic prokazovat, že při produkci nekáceli pralesy. 

Celá akce se musí provést poměrně narychlo. Zatím totiž stále platí, že nová povinnost začne pro velké a střední firmy platit už od 30. prosince, kdy končí lhůta prvního posunutého termínu, pro menší pak s půlročním odkladem. Přitom ještě v září slyšeli obchodníci slib eurokomisařky pro životní prostředí Jessiky Roswallové, že se povinnost již podruhé o rok odloží. „Načež komise po měsíci rozhodla úplně opačně, tedy že vše platí. To nemá s předvídatelností nic společného,“ uvedl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL).

