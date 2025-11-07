Každým rokem v Česku přibývá lidí, kteří nemohou pracovat kvůli zhoršené psychice. Zatímco v roce 2015 nastoupilo do pracovní neschopnosti necelých 40 tisíc lidí, loni to už bylo téměř 60 tisíc, tedy za 10 let o polovinu více. Podle odborníků to vysílá jednu jasnou zprávu. A ta je překvapivě pozitivní. Rostoucí zájem podpořit zaměstnance je vidět i u firem, velká část zaměstnanců ale stále o pomoc nestojí.
Co se dočtete dál
- Proč je nárůst neschopenek na duševní nemoci pozitivní.
- Jakou firmy poskytují zaměstnancům podporu.
- Jak velká část pracující populace je v riziku vyhoření.
- Co je nejčastěji za vyhořením ve firmách.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.