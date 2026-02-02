Během tří let jste do automatů „naházel“ sedm milionů korun, ale v daňovém přiznání takový příjem nevidíme. Existuje legální důvod, proč jste je nezdanil? Přesně takovou výzvu dostal pan L. ze severu Čech před půldruhým rokem od finančního úřadu. Ten přitom vycházel z databáze hazardního hraní, kde se soustřeďují údaje o každé sázce a výhře, kterou hráči v legálních provozovnách učiní.

Stát ji má k dispozici už od roku 2019, ale až v posledních letech ji naplno využívá k odhalování daňových úniků, podobně jako jiné databáze. Naučil se kombinovat údaje z daňových přiznání s informacemi z dalších rejstříků, veřejně dostupnými informacemi z internetu nebo s daty vyžádanými od soukromých subjektů.

Výsledkem je poprvé plastičtější obrázek o deklarovaných, ale i reálných příjmech daňových poplatníků. Úřady tak už nemusí spoléhat na to, co lidé sami uvedou ve známých růžových formulářích. A netýká se to zdaleka jen hazardních hráčů, ale všech daňových poplatníků. 

Brzy navíc s ohledem na jednotné měsíční hlášení a chystané znovuzavedení evidence tržeb uvidí ještě víc. 

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.