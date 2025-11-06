Česká lékařská komora (ČLK) si o víkendu volí svého prezidenta. O post, který už popáté obhajuje Milan Kubek, se uchází i jeho současná „pravá ruka“ Jan Přáda a podruhé i bývalý viceprezident a předseda vědecké rady komory Zdeněk Mrozek.
Zatímco Kubek je po 19 letech ve funkci přesvědčen, že svou práci dělá dobře, část komory si myslí opak. A že je čas na změnu. Organizace je podle nich izolovaná a příliš odborově zaměřená. Volit se bude i představenstvo a v řízení „zkostnatělé“ struktury se hlásí o slovo mladí lékaři.
Co se dočtete dál
- S jakými programy kandidáti do voleb vstupují.
- Kdo má jaké šance.
- Jak funguje Česká lékařská komora.
