V nedávných sněmovních volbách získal šéf PRO Jindřich Rajchl na kandidátce SPD víc preferenčních hlasů než lídr tohoto hnutí Tomio Okamura. A to přesto, že Rajchlovo uskupení mělo za sebou v tu chvíli odchod řady členů, včetně většiny jeho krajských předsedů. Tím asi nejznámějším byl dnes už bývalý jihomoravský šéf a někdejší sociálnědemokratický hejtman tohoto kraje Michal Hašek, který důvody jen týden před volbami popsal i veřejně.
„Pomyslnou poslední kapkou pro mne byl průběh a výsledek takzvaných koaličních jednání o zastoupení kandidátů PRO na společných kandidátkách s SPD,“ komentoval situaci Hašek na svém Facebooku s tím, že Rajchl myslel při vyjednávání pozic do voleb jen na sebe. Na kandidátky prý nebyl schopen prosadit ani svou místopředsedkyni Ivanu Turkovou, kterou označoval za „první dámu PRO“. Jak Hašek, tak Turková už dnes stejně jako desítky dalších nejsou členy PRO.
Zatímco struktura Rajchlovy strany se kymácí, finančně jeho politický pakt prosperuje. Samotná strana PRO vykazuje ve svých výročních zprávách za tři roky existence (vznikla v dubnu 2022) postupně se zvyšující příjmy.
V prvním roce vykázala celkem příjem cca 3,5 milionu korun, v roce 2023 už to bylo 5,8 milionu. A loni už stále ještě mimoparlamentní partaj celkem shromáždila skoro 11,8 milionu korun. Zároveň celkově utrácí méně, než vybere zejména na darech od příznivců, takže byla do roku 2024 v plusu 1,6 milionu korun.
Co se dočtete dál
- Jak v politice vydělává šéf PRO Jindřich Rajchl.
- Co Rajchlovi vyčítají bývalí členové PRO.
- Proč byla Rajchlova strana opakovaně pokutována.
- Co chce v reakci na dotazy HN prošetřit soud.
- Jaké pochybnosti za sebou Rajchl zanechal po svém působení ve sportu a na start-upové scéně.
