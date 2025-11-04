Na webu Refsite, který od zákazníků sbírá hodnocení dodavatelů fotovoltaiky či tepelných čerpadel, se loni na podzim na seznamu rizikových firem objevilo jméno společnosti Schlieger. Jeden z největších tuzemských hráčů v oboru byl následně letos v březnu vyloučen z České fotovoltaické asociace kvůli opakovanému porušování bezpečnostních norem. Podle spolumajitelky firmy Markéty Chrbolkové jde o „nechutný a koordinovaný konkurenční boj“, a s oběma subjekty se proto Schlieger soudí.
Refsite i Česká fotovoltaická asociace se navíc od jara kvůli vydaným předběžným opatřením nesmí o společnosti Schlieger negativně vyjadřovat a za údajná porušení tohoto opatření už oba podniky čelí několika exekucím v řádu stovek tisíc korun.
Co se dočtete dál
- Proč soud zrušil předběžné opatření proti webu Refsite.
- Jak bude reagovat Schlieger.
- Kolika exekucím čelí Česká fotovoltaická asociace, která Schlieger letos vyloučila.
- Čím se měla asociace proti mlčenlivosti provinit.
