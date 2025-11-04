Zkratka OLAF v Česku zdomácněla v roce 2018 – HN tehdy jako první zveřejnily zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům o kauze Čapí hnízdo, tedy farmě, jejímž koncovým vlastníkem byl a stále je Andrej Babiš. Zpráva upozornila na vážné podezření, že v případu došlo k podvodu.
Nyní se generálním ředitelem OLAF, jak se úřadu zkráceně říká, stane Čech – státní zástupce Petr Klement. Jako vítěze výběrového řízení ho vyhlásila Evropská komise. Jde o vůbec první příklad, kdy na takto vysokou funkci v Evropské komisi dosáhne český občan. Generálním ředitelem se dosud žádný Čech nebo Češka nestal, na rozdíl například od Slováka či třeba Estonce.
OLAF vyšetřuje především podezření z podvodů týkající se peněz ze společného evropského rozpočtu.
