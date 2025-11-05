Do září tohoto roku se firma, ve které byli přistiženi nenahlášení pracovníci, dokázala poměrně snadno vyhnout postihu. Nově už je to těžší – alespoň v případě cizinců. V Česku začalo v říjnu fungovat jedno z klíčových opatření proti nelegálnímu zaměstnávání a HN si vyžádaly první data. Z nich vyplývá, že zřejmě pod hrozbou obří pokuty zaměstnavatelé najednou nahlásili o pětinu víc zaměstnaných cizinců než o rok předtím.
„Nemáme k dispozici konkrétní informace, které by jednoznačně vysvětlovaly nárůst počtu hlášení. Lze však předpokládat, že určitý vliv mohla mít změna, která od 1. října 2025 zavádí vysoké pokuty až do výše tří milionů korun za nový přestupek umožnění výkonu nenahlášené práce,“ potvrdil František Bikár, mluvčí Úřadu práce ČR.
Co se dočtete dál
- V čem je hlášení zahraničních zaměstnanců přísnější.
- Jak na novou povinnost zareagovaly firmy.
- Jaká jsou další opatření proti nelegální práci
