Předsedkyně Sociální demokracie (SOCDEM) Jana Maláčová po sjezdu strany, který se koná 22. listopadu, odejde z politiky. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí to uvedla na svém instagramovém účtu. Zástupci SOCDEM se ucházeli v letošních volbách o návrat do sněmovny společně například s komunisty na kandidátkách hnutí Stačilo! Hnutí získalo 4,3 procenta hlasů a do dolní parlamentní komory se nedostalo.
Maláčová na Instagramu uvedla, že děkuje za zprávy a slova podpory. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností,“ napsala. Maláčová v květnu oznámila, že je onkologicky nemocná.
SOCDEM vede Maláčová od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice. Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.
SOCDEM ještě nemusí být mrtvá. Špidlův pokus zachránit stranu povzbudil mladé, vrátit by se mohly i známé tváře
Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve sněmovně druhé volební období v řadě. Svou budoucnost bude řešit na online sjezdu 22. listopadu. Lídři SOCDEM čelí kvůli krachu jejich plánu na návrat do sněmovny pod hlavičkou Stačilo! kritice. Rozepře vyvolala už sama spolupráce s KSČM. Stranu kvůli tomu opustili například pardubický hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo předchůdce Maláčové na pozici předsedy SOCDEM Michal Šmarda.
