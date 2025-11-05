Hlavní vchody obou nemocnic jsou od sebe vzdušnou čarou zhruba kilometr. Nemocnice Na Homolce ale na rozdíl od vedle stojícího Motola neměla nikdy sloužit veřejnosti, postavena byla ve druhé polovině osmdesátých let minulého století jako VIP klinika pro komunistické pohlaváry. Jenže ti si ji moc neužili, otevřela se jen pár měsíců před sametovou revolucí. A už kolem přelomu tisíciletí se tak objevily první úvahy o tom, že by se tyto dva molochy měly spojit. Až donedávna k tomu politiky nic nenutilo.
Odhalení rozsáhlé korupční kauzy v Motole, kdy ředitel Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský roky prodražovali stavební zakázky a peníze navíc si sami brali, to ale změnilo. Od ledna 2026 tak vznikne Fakultní nemocnice v Motole a Na Homolce: nemocniční kolos s obratem 25 miliard korun, v jehož čele usedne zkušený manažer Petr Polouček. Ten už sedm let vede Nemocnici Na Homolce a po policejním zásahu i Fakultní nemocnici Motol. „Model byl dominantně zacílený na outsourcing a ukázalo se, že to nebylo úplně efektivní. Tedy nejen že to bylo ekonomicky nevýhodné, ale některé dodávané služby nebyly zrovna nejlepší. Proto chceme velkou část služeb dělat vlastními silami, “ říká v rozhovoru s HN Polouček.
Spojení těchto dvou nemocnic se skloňuje už 20 let, proč k němu dojde zrovna nyní, po největší korupční kauze?
Co se dočtete dál
- Kolik si Motol na své fungování musí půjčit.
- Jak vypadá plán na propojení nemocnic.
- Jaké smlouvy nemocnice nedokázala vypovědět.
