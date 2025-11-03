V centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v Praze na Vinohradech zasahuje od rána policie. Informace serveru Odkryto.cz potvrdil ČTK mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. VZP na dotaz ČTK doplnila, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze. "V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace," napsal státní zástupce Miloš Klátik.
"NCOZ provádí zajišťovací úkony v budově VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna v dané věci vystupuje v pozici poškozeného, policii poskytuje maximální součinnost. Bližší informace nelze v tuto chvíli poskytovat, VZP je vázána mlčenlivostí. Informační povinnost si v této věci vyhradilo dozorující státní zastupitelství," sdělil ČTK Marek Blaho z tiskového oddělení pojišťovny.
Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímají o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou. V souvislosti s razií zadržela policie více než deset osob, napsal server. Podle něj jsou v budově také pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyjádření antimonopolního úřadu ČTK zjišťuje.
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.
Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.
