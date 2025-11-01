Oúnora povede největší a nejstarší českou univerzitu chemik Jiří Zima. V páteční rektorské volbě jasně porazil současnou šéfku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou, vůči níž byl velmi kritický. Slíbil ukončit chaos a být rektorem všech. Nyní bude muset čelit zejména problémům spojeným s dostavbou kampusu na Albertově. “Je třeba ujistit ministerstvo školství, že univerzita dělá vše proto, aby stavbu realizovala a využila co největší část z prostředků dotace do termínu čerpání,” řekl HN. Jen den před volbou se navíc objevily informace, že Univerzitu Karlovu vyšetřuje policie hned ve dvou záležitostech.

