Po zveřejnění výše odměn pro vedení Univerzity Karlovy to vypadalo, že současná rektorka Milena Králíčková nemá žádnou šanci na znovuzvolení. Přestože ale dál čelí problémům, jako je boj o dotaci na dostavbu kampusu Albertov nebo konflikt na Katolické teologické fakultě, má podle zainteresovaných akademiků stále velké šance funkci obhájit. V pátečním souboji pěti kandidátů je podle zdrojů HN hlavním favoritem chemik a bývalý dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty Jiří Zima.
Co se dočtete dál
- Kdo má největší šanci na vítězství a proč.
- Jak výsledek voleb odhadují akademičtí senátoři.
- Jaká je nálada na univerzitě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.