Předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše čeká v nejbližších dnech dokončení finální podoby programového prohlášení vlády. Byť ho prezident Petr Pavel pověřil na pondělní schůzce jednáním o sestavení vlády, šlo zatím spíše o neformální akt, navíc Pavlovo jmenování není krokem, který by ústava znala. Podle politologů tak jde spíše o gesto důvěry. Hotovou koaliční smlouvu a programové priority chce Babiš prezidentovi předložit až v příštích dnech. Budoucí koalice totiž podle něj potřebuje ještě vyřešit „dva nebo tři rozpory v programu“, které mezi stranami rýsující se vládní koalice zůstávají. Koalice bude proto znovu jednat ve středu. Babiš věří, že po dalších jednáních jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Zatímco byl minulý týden Babiš pár dní na dovolené, jeho nejbližší dvojice – místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda ANO Karel Havlíček – vedla jednání s lídry stran SPD a Motoristé sobě o programových shodách. Po jednáních nešetřili optimismem, Havlíček například říkal v rozhovoru pro HN, že mají „v zásadě hotovo“.
Teď se ale ukazuje, že jsou vyjednávání složitější.
Co se dočtete dál
- Co zajímalo na schůzce s Babišem prezidenta Pavla.
- O jaké rozpory mezi ANO, SPD a Motoristy v programovém prohlášení vlády může jít.
