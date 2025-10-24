Vyjednávači tří stran nově vznikající koalice dali po čtvrtečních jednáních o oblasti životního prostředí najevo, že vše běží hladce. Podle informací HN od zástupců ekologických iniciativ i zdroje blízkého jednání ale shoda nemusí být tak úplná. Zejména mezi programy ANO a Motoristů podle nich nejspíš přetrvávají rozpory ohledně dotací na výměny starých kotlů na uhlí a zateplení budov, stejně jako podpory obnovitelných zdrojů energie. Jasno není ani ohledně záměru rušit letos v létě vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok.

