Vyjednávači tří stran nově vznikající koalice dali po čtvrtečních jednáních o oblasti životního prostředí najevo, že vše běží hladce. Podle informací HN od zástupců ekologických iniciativ i zdroje blízkého jednání ale shoda nemusí být tak úplná. Zejména mezi programy ANO a Motoristů podle nich nejspíš přetrvávají rozpory ohledně dotací na výměny starých kotlů na uhlí a zateplení budov, stejně jako podpory obnovitelných zdrojů energie. Jasno není ani ohledně záměru rušit letos v létě vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok.
Co se dočtete dál
- Vyjednávači tří stran nově vznikající koalice tvrdí, že vše běží hladce. Podle informací HN ale shoda není u životního prostředí tak dokonalá.
- Kde jsou mezi vyjednávači ANO a Motoristů největší rozpory?
- A jak to dopadne s CHKO Soutok?
