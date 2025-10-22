Dodavatel tepelných čerpadel či fotovoltaických elektráren Schlieger, který v Česku s tržbami přes tři miliardy korun patří k největším hráčům na domácím trhu, se soudí s webovým portálem Refsite. Na něm zákazníci hodnotí jednotlivé firmy, které jim čerpadlo či solární elektrárnu nainstalovaly, a lidem, kteří s výběrem dodavatele váhají, ho doporučují i oficiální stránky dotačního programu Nová zelená úsporám.
Společnost Refsite má navíc od letošního dubna předběžným opatřením zakázáno se o firmě Schlieger vyjadřovat a čelí exekucím za celkem půl milionu korun.
Co se dočtete dál
- Co vadí společnosti Schlieger.
- Proč web Refsite firmu umístil mezi rizikové podniky.
- Jak šéf fotovoltaické asociace vysvětlil vyloučení Schliegeru.
- Proč klienti firmy podepisují mlčenlivost.
