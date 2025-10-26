Vedoucí role ve firmách znamenají velkou zátěž na fyzické i psychické zdraví. Pokud se o ně lidé v nejvyšších pozicích nestarají a dostatečně neodpočívají, můžou narazit a organismus vypoví službu. Na to už přišla řada špiček českého byznysu. Studie navíc ukazují, že zdravotní stav výkonného ředitele může přímo ovlivnit výkon celé firmy – a naopak šéfové firem, kteří třeba běhají maratony, mají daleko lepší výsledky.

„Myslel jsem si, že bude nejlepší, když budu úplně všude a uvidím všechno. A skončil jsem na kapačkách a dával jsem se dlouho dohromady,“ vypráví předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka, proč se rozhodl změnit životosprávu. Své tipy na dlouhý a zdravý život sdíleli čeští topmanažeři a topmanažerky na druhém ročníku Health and Longevity Summitu, který pořádaly Hospodářské noviny společně s klinikou EliteMedical.

