Firmy získají možnost ověřit si své finanční zdraví a předejít nejhoršímu. Slibuje to portál Restrukturalizace, který ve čtvrtek hodlá spustit do plného provozu ministerstvo spravedlnosti. Jeho cílem je, aby firmy začaly včas řešit své finanční problémy a dokázaly se insolvenci vyhnout. Ministerstvo se inspirovalo podobnými běžně užívanými nástroji v Dánsku nebo Nizozemsku.
Zpráva agentury CRIF říká, že za první tři čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 575 firem, to je o deset procent více než za stejnou dobu loni. Podle resortu by se přitom řada z nich mohla zachránit takzvanou preventivní restrukturalizací. Proces, který pomáhá podnikatelům řešit finanční potíže dříve, než dojde k bankrotu, je v českém zákoně už od září 2023. Teď přibude i zmíněný portál.
Pokud majitel cítí, že se firma dostává do finančních potíží, na portálu, který zatím běží v testovacím režimu, najde praktické návody, jak postupovat, vzorový sanační projekt nebo restrukturalizační plán, což mu usnadní přípravu vlastního řešení. „Součástí je také nástroj včasného varování Early Warning, který umožňuje podnikatelům otestovat finanční zdraví své firmy, včas rozpoznat varovné signály a díky tomu efektivně řešit potenciální problémy,“ popsal pro HN mluvčí resortu Vladimír Řepka.
Co se dočtete dál
- Co přinese nový portál Restrukturalizace.
- Jak vyhodnotí finanční zdraví firmy.
- Jak to vidí experti.
- Co říkají zkušenosti ze zahraničí.
