Od ledna příštího roku začne v Česku poprvé v omezené podobě fungovat novinka, která je na západě běžná – povinné spoření zaměstnavatele na důchod zaměstnanců. Příspěvek na soukromé penzijní spoření budou muset platit vybraným pracovníkům v náročných profesích tisíce firem. Přidáno by tak mělo dostat asi 120 tisíc lidí. HN zjišťovaly, jak jsou na to podniky připraveny. Ukazuje se, že kolem nových pravidel panují zmatky. Přinášíme návod, jak se k tomu postavit.
Co se dočtete dál
- Co se od ledna mění pro některé zaměstnavatele.
- Koho se povinný příspěvek na důchodové spoření týká.
- V čem firmy nemají jasno.
