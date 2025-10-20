Je to dvacet let, kdy první žáci nastoupili do jediného českého kolejního gymnázia v malé vesničce u Prahy – středočeských Babicích. Bylo kolem toho tehdy hodně rozruchu – žáci měli jako jedni z prvních v Česku uniformy, školné na Open Gate stálo více než na jakékoli jiné škole v Česku (tehdy 470 tisíc korun ročně), a navíc ho otevíral tehdy nejbohatší Čech – Petr Kellner s manželkou Renátou. Byl to trochu sociální experiment, u nějž měla řada lidí pochybnosti, jak může dopadnout.
„Na začátku stála snaha dopřát vzdělání dětem z nepodnětného prostředí, dát jim šanci vystoupit z kruhu rodinné zátěže. To by ale bez vytržení z něj nefungovalo, proto vznikla kolejní škola,“ popisuje začátky současná ředitelka gymnázia Petra Dobešová. V prvním roce bylo jen deset procent platících studentů, nyní je to třetina.
V českých „Bradavicích“, jak se škole s odkazem na knihy o Harrym Potterovi někdy říká, se dnes scházejí tři skupiny dětí – ty z opravdu nejchudších poměrů, pro něž je často úspěch už to, že složí maturitu, dostanou se na vysokou školu a mají normální práci i vztahy. Velmi nadané děti, jejichž rodinné prostředí je naplňující, ale na školné by neměly. Ty pobírají akademická stipendia a očekávají se od nich excelentní výsledky. A běžní platící studenti, kteří chtějí dobré vzdělání a často plánují odejít do zahraničí. Škola tedy musí vyhovět všem cílovým skupinám, což může být náročné a přináší to řadu výzev.
Co se dočtete dál
- Jak na školu vzpomínají první studenti a co dnes dělají.
- Proč se škola v žebříčcích neumisťuje vysoko a jakými změnami během let prošla.
- Co je pro ni problematické na současném nastavení přijímacích zkoušek.
