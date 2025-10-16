Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Pravomocně to potvrdil odvolací Městský soud v Praze. Omluvu soud hnutí nepřiznal. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
Právní zástupce SPD Adam Batuna rozhodnutí odvolacího soudu uvítal. Soudkyně podle něj konstatovala, že u žádného z výroků, které se ve sledovaném období ze strany SPD objevily, nebyly shledány prvky xenofobie, extremismu nebo předsudečné nenávisti. Zástupce ministerstva vnitra Lubomír Janků novinářům řekl, že ministerstvo rozhodnutí respektuje, vyčká na písemné odůvodnění rozsudku. Poté zváží případné podání dovolání.
Připravujeme podrobnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist