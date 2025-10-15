Pošlete nám peníze, abychom mohli prosadit vystoupení Česka z Evropské unie, vyzývá spolek, jehož předsedou je nově zvolený poslanec Motoristů Matěj Gregor. On sám ale dnes už odchod Česka z EU nechce a vylučuje ho i jeho politická strana. V tom se neliší od podobně orientovaných stran napříč unií, s kterými Motoristé, stejně jako hnutí ANO, loni v Evropě vytvořili společnou alianci.
Tyto politické subjekty velmi často zdůrazňují nutnost hájit suverenitu svých zemí. Jde o jeden z nejdůležitějších bodů jejich programů. V posledních letech dospěly k názoru, že k tomu potřebují právě členství v sedmadvacítce. Marine Le Penová z francouzského Národního sdružení nebo Geert Wilders, lídr nizozemské Strany pro svobodu, dříve mluvili o nutnosti odchodu svých států z unie. Toho se ale už vzdali, a to nejen pod dojmem důsledků, které Velké Británii způsobil brexit.
Setrvání Maďarska v EU hájí i tamní premiér Viktor Orbán. Všechny zmíněné strany jsou v EU spojenci hnutí ANO a Motoristů, jsou společně členy frakce jménem Patrioti pro Evropu. V rámci současných vyjednávání o sestavení české vlády se požadavku na vypsání referenda o czexitu velmi rychle vzdala i SPD Tomia Okamury, která ho přitom má v programu.
Co se dočtete dál
- Proč je možné udržet suverenitu jen v rámci členství v EU.
- Na čem to někdejší zastánci vystoupení z EU pochopili.
- Jak by chtěli EU změnit, pokud by se dostali ve svých zemích k moci.
