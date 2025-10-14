Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace získal ocenění odborné poroty za mimořádné architektonické dílo. Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) mu udělil stříbrnou cenu v kategorii malých a středně velkých pavilonů do 1500 metrů čtverečních za architektonické řešení, které v sobě propojuje tradici, inovaci a udržitelnost, uvedli organizátoři české účasti na letošním ročníku Expa. Zdůraznili, že se jedná o nejlepší umístění v kategorii architektura po dlouhých 55, respektive 67 letech – v roce 1970 bodoval český pavilon rovněž v Ósace a v roce 1958 v Bruselu.
Říkali nám, že takovou dřevostavbu v Japonsku nejde postavit. Povedlo se a teď z toho mohou těžit české firmy, říká šéf české účasti na Expu
Expo 2025 skončilo v pondělí a do českého pavilonu za šest měsíců zavítalo přes milion a půl lidí. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Jeho podoba odkazuje na staletou českou sklářskou tradici. Jako materiál nosné konstrukce architekti nepoužili kov, ale dřevo. Na fasádu pak použili umělecké sklo. „Za celým projektem stojí mimořádné úsilí nejen našeho týmu architektů, ale také stavitelů, kteří pavilon realizovali,“ připomněl autor architektonického návrhu českého národního pavilonu Michal Gabaš ze Studia Apropos Architects.
Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 si tak na závěr výstavy připsal čtvrté ocenění. V pátek jej ocenila EU za jeho pohostinnost a získal také sošku evropského maskota Europa. Česko při své šesté samostatné účasti na světové výstavě získalo ještě zlatou medaili People’s Choice.
„Získaná ocenění jsou důkazem, že se Česku podařilo zaujmout nejen svým obsahem, ale i originálním architektonickým řešením. Navázali jsme tak na legendární úspěch československého pavilonu na Expu 1970 v Ósace – přesně po 55 letech jsme opět dokázali zaujmout japonské publikum,“ připomněl generální komisař české účasti na Expu 2025 Ondřej Soška.
Nosnou konstrukci českého pavilonu tvořily moderní dřevěné CLT panely. Křížem lepené dřevo neboli CLT je technologie moderních dřevostaveb využívající panely z kolmo lepených vrstev masivního dřeva, které jsou pevné, rozměrově stabilní a ekologické. Pavilon se stal se nejvyšší CLT stavbou bez kovové nosné konstrukce v Japonsku.
Světovou výstavu Expo 2025 si celkem přišlo prohlédnout více než 25 milionů lidí. Příští světovou výstavu bude v roce 2030 hostit Saúdská Arábie.
