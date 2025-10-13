Dosavadního náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba nahradí ve vedení města zastupitel Jaromír Beránek (oba Piráti). Místo dalšího náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09) v radě zasedne jeho stranický kolega Tomáš Slabihoudek, který se tak stane radním pro kulturu a cestovní ruch. Náměstkem primátora za TOP 09 bude člen rady Michal Hroza. V pondělí se na tom dohodli zástupci pražské koalice, hlasování o personálních změnách by se měla uskutečnit na prosincovém zastupitelstvu.
Hřib se ve vedení města rozhodl skončit poté, co uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Prioritou je pro mě řádné předání robustní agendy dopravy a také schválení rozpočtu na příští rok. Rád bych následně zůstal řadovým zastupitelem,“ uvedl Hřib. Pospíšil chce ve funkci skončit už od loňska, dohoda s Piráty ale vznikla až nyní. I on zůstane členem zastupitelstva.
Pospíšil loni ve funkci setrval poté, co narazil na odpor Pirátů proti zvolení svého nástupce, radního Prahy 8 Slabihoudka. Piráti tehdy výměnou požadovali, aby zástupci Spolu a STAN přestali blokovat návrhy podle nich vycházející z koaličního programu, jako je parkovací reforma či omezení vjezdu aut do části centra.
„Kdybych měřil stejným metrem jako oni, tak bych měl teď nějaké požadavky,“ řekl Pospíšil. Dodal nicméně, že prioritní je co nejrychleji schválit požadované personální změny. To by se po dohodě mělo stát na prosincovém zastupitelstvu. Předseda klubu Spolu Tomáš Portlík (ODS) doplnil, že koaliční partneři také chtějí po Hřibovi dokument shrnující dopravní agendu a stav jednotlivých investic, výběrových řízení či soudů.
V případě Pirátů musí výměny ve vedení města schválit jejich členská základna v Praze, protože se jedná o změnu koaliční smlouvy. „Je žádoucí, aby všechny tyto náměty na úpravu koaliční smlouvy hlasovalo krajské fórum Pirátů najednou. Tím vznikne klubu mandát hlasovat tyto změny na pražském zastupitelstvu,“ komentoval to předseda pirátského klubu zastupitelů Daniel Mazur.
Beránek uvedl, že ve své budoucí gesci kromě pokračování dopravních staveb, jako je metro D, Dvorecký most či tramvajové trati, považuje za podstatné i například zajištění adekvátního financování dopravy v připravovaném rozpočtu pro příští rok či dotažení reformy parkování, zákazu sdílených elektrických koloběžek v centru města nebo omezení vjezdu pro auta na Smetanově nábřeží.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist