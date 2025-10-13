Bylo to jedno z velkých překvapení při sestavování nové vlády Andreje Babiše. Vznik ministerstva sportu, prevence a zdraví, do jehož čela má nastoupit výrazná tvář Motoristů Boris Štastný. Ten nyní vůbec poprvé pro HN vysvětluje, proč nový post ve vládě vznikl a jakou vlastně bude mít agendu. Někteří experti ale náplň ministerstva zpochybňují a poukazují na silnou lobby sportovních organizací. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč má vzniknout nové ministerstvo.
  • Jaké agendy má mít na starosti.
  • Co o jeho vzniku říkají odborníci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se