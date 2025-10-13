Bylo to jedno z velkých překvapení při sestavování nové vlády Andreje Babiše. Vznik ministerstva sportu, prevence a zdraví, do jehož čela má nastoupit výrazná tvář Motoristů Boris Štastný. Ten nyní vůbec poprvé pro HN vysvětluje, proč nový post ve vládě vznikl a jakou vlastně bude mít agendu. Někteří experti ale náplň ministerstva zpochybňují a poukazují na silnou lobby sportovních organizací.
Co se dočtete dál
- Proč má vzniknout nové ministerstvo.
- Jaké agendy má mít na starosti.
- Co o jeho vzniku říkají odborníci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.