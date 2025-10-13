Ačkoliv šéf hnutí ANO Andrej Babiš už oznámil, že má posty ve vládě rozdělené, čeká ho možná ještě jejich „přeskupování“. A to kvůli údajným příspěvkům kandidáta Motoristů sobě na ministra zahraničí Filipa Turka na jeho sítích. Ukazuje se ale, že Turek není jediným z Motoristů, kdo zveřejňoval na internetu kontroverzní výroky. HN zmapovaly příspěvky a komentáře předsedy strany Petra Macinky na sociální síti X, na nichž například označuje ekologické organizace za teroristy, kteří „tvrdě zaplatí za veškeré škody, které napáchali“.
V lednu tohoto roku Macinka, který se má stát ministrem životního prostředí, sdílel článek o tom, že ekologická organizace Děti Země podala žalobu k plánované stavbě přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. „Už jen devět měsíců se těmto lidem nebude říkat ‚teroristé‘ oficiálně, ani je nikdo nebude vyšetřovat z účasti na organizovaném zločinu, v důsledku jehož aktivity dochází k obřím škodám na majetku i na životech. Už jen devět měsíců...“ napsal.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.