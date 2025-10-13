Ačkoliv šéf hnutí ANO Andrej Babiš už oznámil, že má posty ve vládě rozdělené, čeká ho možná ještě jejich „přeskupování“. A to kvůli údajným příspěvkům kandidáta Motoristů sobě na ministra zahraničí Filipa Turka na jeho sítích. Ukazuje se ale, že Turek není jediným z Motoristů, kdo zveřejňoval na internetu kontroverzní výroky. HN zmapovaly příspěvky a komentáře předsedy strany Petra Macinky na sociální síti X, na nichž například označuje ekologické organizace za teroristy, kteří „tvrdě zaplatí za veškeré škody, které napáchali“. 

V lednu tohoto roku Macinka, který se má stát ministrem životního prostředí, sdílel článek o tom, že ekologická organizace Děti Země podala žalobu k plánované stavbě přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. „Už jen devět měsíců se těmto lidem nebude říkat ‚teroristé‘ oficiálně, ani je nikdo nebude vyšetřovat z účasti na organizovaném zločinu, v důsledku jehož aktivity dochází k obřím škodám na majetku i na životech. Už jen devět měsíců...“ napsal. 

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.