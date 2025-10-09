Dsestavování kabinetu začal více promlouvat prezident Petr Pavel. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš deklaroval, že koaliční spolupráci s SPD a Motoristy chce mít nalinkovanou do konce týdne, hlava státu ale po čtvrteční schůzce s premiérem zdůraznila, že vznik vlády se nesmí uspěchat. Babiš chce nicméně zveřejnit jména všech ministrů co nejdříve.

Prezident zároveň avizoval, že pro něj bude při procesu vzniku kabinetu klíčové zachování zakotvení Česka v Evropské unii a NATO a podpora institucí demokratického státu. Zdůraznil také důležitost nezávislosti médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a nezávislost justice.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak do sestavování vlády promlouvá prezident Petr Pavel.
  • Kdo obsadí ministerstva.
  • Proč hrozí v případné vládě problémy.
