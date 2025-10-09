Vysokoškolské vzdělání je důležité, dnes už ale víme, že k dobrému uplatnění na trhu práce stačit nebude. Podle odborníků bude do pěti let potřeba, aby se v Česku proškolilo milion lidí. Čím dál zdůrazňují potřebu dalšího vzdělávání a velké naděje nyní vkládají do takzvaných mikrocertifikátů – kratších kurzů, které organizují vysoké školy, a trvají třeba jen tři měsíce. Nemusí procházet akreditacemi, a tak mohou pružně reagovat na změny na trhu práce. Navíc jsou mezinárodně uznatelné. Zatím ale tento plán naráží na administrativní překážky, které bude třeba vyřešit.
Co se dočtete dál
- Co mikrocertifkáty jsou, jak je získat.
- Proč budou pro zaměstnavatele důležité a jak by mělo vypadat vzdělávací portfolio.
- Jaká očekávání mají firmy a na co naráží poskytovatelé mikrocertifikátů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.