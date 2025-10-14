Sháním dárek pro kamarádku, třeba nějaké keramické nádobí, cenově do 100 dolarů. Chatbotovi ChatGPT stačí napsat pár instrukcí a během vteřin navrhne několik možností. Z nich si uživatel vybere a po jednom kliknutí je přesměrovaný rovnou na odsouhlasení objednávky, kterou jen zaplatí. Bez návštěvy samotného e-shopu a za stejnou cenu jako tam. Tak nejspíš vypadá blízká budoucnost nakupování na internetu s pomocí umělé inteligence, na kterou se začínají firmy pomalu připravovat. Žádá si totiž úplně nové reklamní strategie i možné další náklady.
Nástroj s názvem Instant Checkout, pomocí něhož bude možné skrze po celém světě oblíbeného chatbota pohodlně nakupovat, testuje jeho provozovatel OpenAI zatím jen v USA. Koupit je možné jeden produkt na objednávku a robot zatím spolupracuje jen s tržištěm Etsy, kde drobní prodejci nabízí zejména ruční výrobky. V dohledné době se ale přidají i e-shopy provozované přes obchodní platformu Shopify – kterých je v Americe okolo jednoho milionu. Firma už také potvrdila, že dalšími kroky bude možnost nákupu více produktů najednou a rozšíření do zbytku světa.
