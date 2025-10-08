Ačkoliv si strany budoucí vládní koalice pod vedením vítěze voleb hnutí ANO rozdělují ministerská křesla, čeká je vyřešení základních ekonomických témat. Klíčová bude dohoda o státním rozpočtu, kde se zatím názory ANO a jeho budoucích partnerů Motoristů a SPD rozcházejí. Zajedno nejsou ani v tom, jaká má být budoucnost stěžejního nástroje, vzniklého za předešlé vlády v čele s hnutím ANO – elektronické evidence tržeb (EET). Shoda naopak panuje například v odmítání eura nebo ohledně lepších podmínek pro živnostníky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké mají strany budoucí koalice představy o rozpočtu.
  • Proč nenajdou shodu.
  • Jak vidí budoucnost EET.
  • Na čem se shodují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se