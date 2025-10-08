Ačkoliv si strany budoucí vládní koalice pod vedením vítěze voleb hnutí ANO rozdělují ministerská křesla, čeká je vyřešení základních ekonomických témat. Klíčová bude dohoda o státním rozpočtu, kde se zatím názory ANO a jeho budoucích partnerů Motoristů a SPD rozcházejí. Zajedno nejsou ani v tom, jaká má být budoucnost stěžejního nástroje, vzniklého za předešlé vlády v čele s hnutím ANO – elektronické evidence tržeb (EET). Shoda naopak panuje například v odmítání eura nebo ohledně lepších podmínek pro živnostníky.
Co se dočtete dál
- Jaké mají strany budoucí koalice představy o rozpočtu.
- Proč nenajdou shodu.
- Jak vidí budoucnost EET.
- Na čem se shodují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.