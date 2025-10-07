Když v úterý odpoledne přišli mezi novináře nově zvolení poslanci za SPD, šéf hnutí Tomio Okamura nešetřil úsměvy. Navzdory volebnímu výsledku, který zůstal za očekáváním, to průběžně totiž vypadá, že by pro sebe mohl získat maximum. Konkrétně pozici šéfa Poslanecké sněmovny – o čemž šéf hnutí ANO Andrej Babiš už v pondělí řekl, že si to umí představit. A pak také mít pohlídané ministerstvo vnitra.
Právě tento resort ANO – jak už HN informovaly – pouštět SPD nechce. Pomoci ale může Okamurův taktický tah, kdy by vnitro řídil odborník oficiálně sice navržený hnutím SPD, ale nikoliv jeho poslanec ani člen. A Babiš si ho může vybrat ze seznamu několika jmen, které mu Okamura už dodal.
Co se dočtete dál
- Proč by Babiš mohl na Okamurovy návrhy kývnout.
- V čem je pozoruhodný možný kandidát SPD na post ministra zemědělství.
- Proč může jít o ministry za SPD jen naoko.
- Jak se posunulo jednání o vládě s Motoristy sobě.
