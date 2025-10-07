Patří mezi nejvýznamnější české vědce v oblasti umělé inteligence. Michal Pěchouček na ČVUT založil před 25 lety Centrum umělé inteligence, pracoval pro americkou armádu, NASA nebo také v kyberbezpečnostním gigantu Avast (dnes Gen Digital), kde měl jako technický ředitel na starosti výzkum a vývoj spojený právě s umělou inteligencí.
Před rokem své pětileté působení ukončil a nyní kandiduje na pozici rektora ČVUT a má v plánu posunout celou univerzitu mezi špičková evropská centra.
Kdo stane v čele nejstarší technické univerzity v Evropě, se rozhodne ve volbách 22. října. Dalšími kandidáty jsou prorektor pro řízení kvality z Fakulty dopravní Radek Holý a také děkan Fakulty elektrotechnické Petr Páta.
- Jak chce Michal Pěchouček posunout českou vědu.
- Kde ČVUT zaostává.
- Jak chce nalákat do Česka špičkové vědce.
