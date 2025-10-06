Po vážné nemoci v pondělí zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. ČTK to oznámil úřad. V čele instituce stála od roku 1999, zapojila se také do komunální politiky.
„S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela,“ sdělil SÚJB.
Green Deal je ideologicky načasovaný. Tak rychle se energetika změnit nedá, říká Drábová
V letech 1999–2025 byla předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Mezi roky 2010 až 2025 působila jako místostarostka Pyšel a v letech 2016 až 2017 jako zastupitelka Středočeského kraje.
Na profilu Drábové na sociální síti X, na kterém po ruském napadení Ukrajiny pravidelně informovala o radiační situaci na Ukrajině, se v pondělí odpoledne objevila informace, že zemřela po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších.
Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely. „V našich srdcích zůstane navždy,“ uvedlo na svém webu.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS).
Začátek její profesní kariéry ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. V poslední době se často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie.
Drábová byla držitelkou řady ocenění, měla ale i kritiky, například z řad ekologických aktivistů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.
