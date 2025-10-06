Co je podepsané, to platí. Tenhle vzkaz dal pražský městský soud konsorciu firem Geosan a Vistoria CZ, které se u něj domáhaly, aby městské části Praha 10 přikázal doplatit 16 milionů za novostavbu mateřské školy pro 168 dětí. A to kvůli údajně nečekaným vedlejším vlivům, které mohly za výrazný nárůst ceny materiálů. Od soudu ale obě firmy odešly s nepořízenou.
Firmu Vistoria CZ vlastní známý lobbista a dřívější šedá eminence pražské ODS Tomáš Hrdlička. Ten byl v minulosti také radním Prahy 10. Za Geosanem stojí zase podnikatelé Luděk Kostka a Michal Korecký. Kostka i Geosan nyní figurují v úplatkářské kauze Motol – firma totiž podle policie dala exřediteli nemocnice Miroslavu Ludvíkovi v souvislosti se zakázkami byt za 40 milionů korun, a Kostka je proto v kauze, kterou dozoruje Úřad evropského žalobce, mezi obviněnými.
