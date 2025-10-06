Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s odpovídajícími schopnostmi a dovednostmi mění náborové zvyky firem. Ty už se nespoléhají jenom na to, jaké lidi jim „dodají“ tuzemské pracovní agentury, ale snaží se samy vybírat budoucí zaměstnance i mimo Česko. Dříve jezdili zástupci firem osobně pro lidi na Ukrajinu, teď musí podstatně dál pro Filipínce, kteří právě Ukrajince v řadě fabrik nahrazují. 

Jednou takovou firmou je například výrobce autobusů Iveco Bus z Vysokého Mýta. Společnost má nábor kvalifikovaných zaměstnanců z Filipín přímo ve svém pracovním programu a vybraní lidé se následně stávají zaměstnanci Iveca s dvouletým pracovním povolením. Důvod je jednoduchý: Filipínci jsou spolehliví, pracovití a mají angličtinu jako jeden z úředních jazyků. „Na Filipínách jsme spolupracovali s obchodním partnerem, který má certifikaci pro tento typ řízení filipínskými úřady. Konečný výběr zaměstnanců jsme provedli sami přímo tam,“ uvedla mluvčí Iveco Bus Katarína Němcová.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč jezdí firmy nabírat lidi na Filipíny.
  • Je lepší shánět zaměstnance na vlastní pěst, nebo s agenturou?
  • Proč všechno brzdí česká byrokracie.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.