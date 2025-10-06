Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s odpovídajícími schopnostmi a dovednostmi mění náborové zvyky firem. Ty už se nespoléhají jenom na to, jaké lidi jim „dodají“ tuzemské pracovní agentury, ale snaží se samy vybírat budoucí zaměstnance i mimo Česko. Dříve jezdili zástupci firem osobně pro lidi na Ukrajinu, teď musí podstatně dál pro Filipínce, kteří právě Ukrajince v řadě fabrik nahrazují.
Jednou takovou firmou je například výrobce autobusů Iveco Bus z Vysokého Mýta. Společnost má nábor kvalifikovaných zaměstnanců z Filipín přímo ve svém pracovním programu a vybraní lidé se následně stávají zaměstnanci Iveca s dvouletým pracovním povolením. Důvod je jednoduchý: Filipínci jsou spolehliví, pracovití a mají angličtinu jako jeden z úředních jazyků. „Na Filipínách jsme spolupracovali s obchodním partnerem, který má certifikaci pro tento typ řízení filipínskými úřady. Konečný výběr zaměstnanců jsme provedli sami přímo tam,“ uvedla mluvčí Iveco Bus Katarína Němcová.
Co se dočtete dál
- Proč jezdí firmy nabírat lidi na Filipíny.
- Je lepší shánět zaměstnance na vlastní pěst, nebo s agenturou?
- Proč všechno brzdí česká byrokracie.
