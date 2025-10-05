V koalici Spolu to po volbách vře. ODS v reakci na výsledek zřejmě přesouvá volební kongres strany z dubna na leden. Jedna věc je procentuální zisk koalice – 23,36 procenta je sice více, než Spolu predikovaly všechny předvolební průzkumy, ale ztrátu na vítězné ANO přes 11 procentních bodů v koalici nečekali. A právě budoucnost samotné koalice, která vznikla před pěti lety a nyní se pomalu loučí s vládou, je teď hlavní téma.
Kvůli kroužkování lidovců na krajských kandidátkách se totiž do Poslanecké sněmovny nedostali někteří výrazní občanští demokraté. Rozčarování panuje hlavně ohledně druhého muže ODS a ministra financí Zbyňka Stanjury, který zůstal mimo sněmovnu, ač byl lídrem v Moravskoslezském kraji. Nečekal se ani konec dlouholetého poslance a starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy – ten byl jedničkou Spolu ve Zlínském kraji.
Co se dočtete dál
- Jaké scénáře zvažuje koalice Spolu.
- Ve hře je i možný konec předsedy ODS Petra Fialy.
- Kdo by mohl Fialu nahradit.
