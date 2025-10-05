Neúspěch hnutí Stačilo! v letošních sněmovních volbách přinesl pro toto uskupení spoustu otázek z hlediska financí. Lídři doufali ve dvouciferný výsledek, který by přinesl štědré příspěvky od státu i poslanecké platy. Nyní ale hnutí tak akorát splatí peníze, které si půjčilo na kampaň. Spolupracovníci ze sociální demokracie nedostanou nic. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik, známý pod přezdívkou Vidlák, žádá své sledující o peníze na daně či zaplacení účtů.
