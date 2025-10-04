Je to nejspíš jeden z nejtěžších momentů politické kariéry předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné. Když předstoupí na tiskové konferenci před novináře poté, co do ostravského volebního štábu dorazila zadním vchodem, nedokáže skrýt zklamání. „Nekončíme, jdeme dál. Pravicová vláda s lidskou tváří, kterou povede Andrej Babiš, nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí,“ prohlásí v zářivě bílém kostýmu oděná politička, která lidem slíbila, že tentokrát už levicové hlasy nepropadnou.
Snaží se působit nezlomeně, prohloubené vrásky na její tváři jí však usvědčují z opaku. Po krátkém proslovu a bez počkání na otázky novinářů pak ještě před koncem rychlou chůzí konferenci opouští a do konce večera už ji zástupci médií nespatří.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.