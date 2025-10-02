Kandidát si projde všemi koly pohovorů. Domluví se s firmou, kdy nastoupí. Ale když daný den nastane a personální oddělení vyčkává s připravenou smlouvou, nováček se nedostaví a na telefonování či zprávy už nikdy nezareaguje. Takových případů si HR odborníci všímají stále častěji. Jde o projev nového trendu na pracovním trhu, za který si do jisté míry můžou samy firmy.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.