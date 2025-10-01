V průměru 15 až 20 tisíc korun platí stát jako odškodné za každý rok průtahů v soudních, ale také třeba správních řízeních. Jenže zatímco platy i ceny vzrostly za posledních 15 let téměř dvojnásobně, odškodné zůstává na stále stejné úrovni. A Ústavní soud má proto na stole už desítky žalob, že se za průtahy už dlouho vyplácí neadekvátně nízká suma.
Uvedené rozmezí, které v roce 2011 stanovil Nejvyšší soud, bude ovšem platit i nadále. Rozhodl o tom tuto středu Ústavní soud – podle něj totiž není důvod výši odškodného za průtahy měnit. A to i přesto, že hodnota peněz klesla za tu dobu téměř o polovinu.
Co se dočtete dál
- Kolik celkem platí stát ročně na odškodném za nesprávný úřední postup.
- Jak vysvětlil Ústavní soud, že i přes inflaci výši odškodného nemění.
- Koho se uvedený verdikt týkal.
