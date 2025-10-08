V nejsevernější výspě Česka, Šluknovském výběžku, se připravuje v rámci tuzemských vyloučených lokalit mimořádný počin. Vláda, která bude ještě nějaký čas po volbách zasedat, se chystá schválit první ucelený projekt obnovy celé zpustlé čtvrti. Sídliště Slunečnice ve Šluknově má sice poetický název, jeho panelové domy jsou ale plné chudých lidí, převážně Romů. Dva už jsou navíc neobyvatelné, v suterénech jiných se válí odpadky a nezřídka tu lze nalézt uživateli pervitinu použité injekční stříkačky.
Sídliště má místní radnice od soukromého majitele s pomocí státu a kraje vykoupit. A poté začít s jeho proměnou. Celá akce, jejíž náklady se vyšplhají ke 300 milionům korun, má odstartovat příští rok. A měla by sloužit jako pilotní příklad pro obnovu dalších vyloučených lokalit, jejichž rozsah se v zemi stále zvyšuje.
Co se dočtete dál
- Ve Šluknově má příští rok skoro za 300 milionů proběhnout obnova vyloučené lokality, kde žije skoro 1500 lidí.
- Jakým způsobem to chce město ve spolupráci s krajem a státem provést?
- A co bude s chudými lidmi, kteří tam žijí?
