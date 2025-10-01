V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Budou spojené krčkem, který podle architekta Václava Ulče symbolizuje objímající se sestry. Mělo by tam být 175 bytů, půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. ČTK to řekl Michal Fictum, který stojí za plzeňskou stavební, developerskou a investorskou skupinou MIRAS Group. Domy nepřevýší katedrálu svatého Bartoloměje, která má 102 metrů.
V nejvyšším patře vyšší budovy bude veřejná vyhlídka. Stavba je součástí širšího projektu Polyfunkční domy Chelčického, který kromě věží zahrnuje čtyřpodlažní parkovací dům a menší bytový dům a v těsné blízkosti na něj navazuje připravovaná rekonstrukce hotelu Škoda.
„Výstavba celého komplexu budov potrvá přibližně tři roky. Výše investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun a bude financována ze soukromých a bankovních zdrojů,“ uvedl Fictum.
V obou věžích vznikne přes 15 tisíc metrů čtverečních bytů, kanceláří a obchodních prostor. Na střeše vyšší věže se počítá s instalací čtveřice různě vysokých stožárů symbolizujících čtyři plzeňské řeky. Například při zápasech fotbalové Viktorie se rozzáří červeně a modře a promění tak budovu v symbolický městský maják, uvedl mediální zástupce skupiny Tomáš Rek.
„Jako rodilý Plzeňan vnímám, že město potřebuje novou dominantu, která podpoří jeho moderní tvář,“ řekl Fictum. Autory návrhu jsou architekti Václav Ulč a Jan Jiran z plzeňské kanceláře AVE architekt. „Výškové stavby dávají městu energii a sebevědomí. Sisters jsou zrcadlem katedrály, která je jedinečnou a hlavní plzeňskou dominantou, ‚Sestry‘ ji nepřerůstají,“ řekl Ulč. Vyšší věž bude mít 26 podlaží, nižší 24. Budou mít zelené střechy a částečně i zelené fasády. K závlaze a splachování využijí dešťovou vodu, střechy pokryjí fotovoltaické panely.
Byty budou podle Reka od menších 1+kk až po penthousy v nejvyšších podlažích. V nižších patrech budou menší administrativní jednotky s flexibilním uspořádáním. „Návrh interiérů připravuje mar.s architects Martina Šenbergera. Chce vytvořit kontrast k minimalistické architektuře věží a dodat projektu detail a dekor. Každý prostor má jinou atmosféru a barevnost,“ řekl Šenberger.
Složitá výstavba si vyžádá přes 16 tisíc metrů krychlových betonu, 2600 tun oceli a více než tři tisíce metrů čtverečních skleněných ploch. Fictum už na jaře oznámil, že za necelých 200 milionů korun rekonstruuje zchátralý hotel Škoda z roku 1967 na čtyřhvězdičkový hotel se sto pokoji, restaurací a 54 parkovacími místy v podzemí. „Chtěli jsme, aby realizace komplexu budov šla ruku v ruce. Společně změní celé náměstí Českých bratří a vrátí mu život,“ řekl Martin Němec z firmy PropertyCzech ze skupiny MIRAS.
Celý projekt podle Fictuma navazuje na tradici plzeňské budovy „U mrakodrapu“, meziválečný objekt architekta Hanuše Zápala, který byl tehdy nejvyšším bytovým domem v Plzni. „Novodobá dominanta bude viditelná ze všech příjezdových tras. Příprava stavby už začala a v těchto dnech poklepeme na základní kámen. Do dvou let chceme mít hotovou hrubou stavbu a do tří let budovu dokončit a zkolaudovat,“ dodal.
