Předvolební průzkumy se obvykle dokážou výrazně lišit, přesto lze z jejich dlouhodobého sledování vyčíst konkrétní trendy. Ty z posledních týdnů naznačují několik zajímavostí. Třeba že se Motoristům podařilo překonat nedávné těžkosti a že téměř jistě míří do sněmovny. Nebo že se Pirátům v závěru kampaně daří mobilizovat mladé a nakonec si z finálního počtu voličů mohou ukrojit mnohem větší kus, než poslední výzkumy ukazovaly.
„Lidé se mě někdy ptají, co se stalo s českou společností během čtyř let. Kam se posunula, když před čtyřmi lety jsme tu měli pohodlných 108 hlasů pro vládní strany a dnes máme situaci, která směřuje k jejich jasné porážce. A já jim říkám, že se nestalo nic, že jen nebudeme mít dvacet procent propadlých hlasů, které téměř všechny skončí u opozičních stran – díky jejich spojování,“ říká v rozhovoru s HN analytik agentury Kantar Pavel Ranocha.
