Vláda představila státní rozpočet na příští rok. Oproti návrhu, který na konci srpna poslalo na vládu ministerstvo financí, si řada resortů polepšila, v součtu o desítky miliard korun. Nikde se přitom neubíralo, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) totiž současně navýšil očekávané příjmy státní pokladny. Opozice to označuje za účetní fintu.
Při výdajích 2,41 bilionu korun návrh počítá se schodkem 286 miliard korun, což je o 45 miliard více než letos. Nejvíce diskutovanou kapitolou rozpočtu byly peníze pro ministerstvo dopravy. Ačkoliv se vláda chlubí rekordními investicemi, dostal resort v srpnu na příští rok přiděleno 106,7 miliardy korun, tedy o 33 miliard méně, než má letos. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přitom v té době avizoval, že pro udržení stavebního tempa potřebuje alespoň 60 miliard korun navíc. Nakonec ale dostal přidáno „jen“ 22 miliard korun.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz bude chybět na dopravní stavby.
- Kde vzal ministr financí chybějící desítky miliard korun.
- Jak to vidí ministr dopravy.
- Co na to říká opozice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.